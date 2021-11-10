Пользователи сети выразили свои соболезнования в связи с трагедией: "Очень жалко...", "Постоянно испытывал стресс...", "Сочувствие. Вечная память".

В Пирятине Полтавской области на заправке неожиданно умер младший сержант ВСУ Геннадий Писаренко, сопровождавший тело погибшего на Донбассе побратима на родину во Львовскую область.

Читайте такжеНа Донбассе убили украинского военнослужащего, еще двух бойцов ранилиОб этом на своей странице в Faceook сообщила замглавы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"Это очень психологически сложная работа - возвращать домой погибших Героев. Вечная память Геннадия Анатольевича, соболезнования семье и собратьям. Покойся с миром, друг, спасибо за мужество", — написала она.

Как сообщалось, 7 ноября во время выполнения боевых задач в зоне проведения ООС от рук российских оккупантов погиб украинский военный, уроженец города Яворова Виталий Павлысько. Отмечается, что погибший воин защищал Украину от российского агрессора с 2015 года. У него остались жена, сын, дочь, мать и отец.

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Автор: Ольга Робейко