По словам Стаховского, единственная разница в том, что в Авдеевке и за городом нет высот и там нет, как прикрываться.

Боец спецподразделения Службы безопасности Украины, экс-первая теннисная ракетка государства Сергей Стаховский рассказал, как отличались бои с российскими захватчиками за Бахмут и Авдеевку. Об этом он рассказал в интервью Украинские правде.

"В самой Авдеевке я не был – мы были на коксохиме. Громко - так же, как в марте 2023-го в Бахмуте. Единственная разница в том, что в Авдеевке и за городом нет высот и там нет, как прикрываться", - заявил он.

По словам Стаховского, на Авдеевском направлении россияне сосредоточили разные части.

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"Из-за того, что мы движемся по линии фронта и наши задачи достаточно мобильны, то мы там видели разные движения. Ни одна спецура в их авангардах не идет. Они всегда пускают мобилизованных или еще кого-то, кого не жалко, выполнять самые рискованные задачи, а потом уже, если надо что-то занять и оно достаточно подготовлено, тогда уже они отправляют более готовых людей. Но поведение этих спецназовцев, конечно, интересно. Они не лезут в мясо. Когда они видят, что им идет отпор, то они отступают, забирают своих раненых и так далее. С мобилизованными такого нет - там главное себя оттуда вытащить, а на своих им пофиг", - сказал боец.

Он также рассказал, какие задачи выполнял на Коксохоме.

"Задачи там разные, потому что специфика работы тоже разная-минометы, снайперы, штурмовики, FPV и крылья, силы беспилотные и дальнобойные. То есть есть весь спектр возможностей. Поэтому мы выполнили задачу, на момент моего выхода личный состав был невредим. Не могу раскрывать всех карт", - сказал он.

Кроме того, он напомнил, что в Бахмуте было очень громко, были прилеты, но люди все равно жили.

"Трансформация Бахмута из того, что было, когда мы первый раз туда зашли, и до того момента, когда я оттуда выходил. А выходили мы в конце марта 2023-го года. В Бахмуте было очень громко, были прилеты, но люди все равно жили, не чувствовалось там какой-то такой безнадеги, как говорится. Там есть дорога на хромовое, и каждый день были какие-то базарчики, люди приходили. Город как-то жил. Ты заезжаешь, еще видишь здания, которые были нормальные, без прилетов. И где-то через полгода уже не видишь ни одного здания, которое было бы не повреждено. Перед тобой 9-ти этажей, которые сложены вдребезги. И это очень такой фиговый опыт", - пояснил Стаховский.

ВСУ уже вышли из Авдеевки - что известно

Как сообщал УНИАН, 17 февраля украинские силы вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Окружение украинских сил не допущено, личный состав выведен. Сейчас воины заняли оборону на определенных рубежах.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские захватчики совершили военные преступления, расстреляв украинских военнопленных в Донецкой области. Омбудсмен подчеркнул, что казнь военнопленных - это грубое нарушение норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции об обращении военнопленными.

Он отметил, что во время мониторинга медиа обнаружил сообщения о расстрел 6 пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. Украинские защитники были тяжелораненые, не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации. Также он обнаружил видеозапись с фрагментом убийства еще двух украинских воинов вблизи с. Веселое Бахмутского района.

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