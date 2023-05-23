При этом разведчики ВСУ крайне профессионально обращались с пленными, несмотря на зло, которое они принесли украинцам.

Семеро украинских разведчиков взяли в плен 22 российских спецназовцев на одном из горячих направлений.

Как сообщает украинский аэроразведчик с позывным" Мадяр", процесс взятия в плен российских спецназовцев зафиксировал дрон. Воин призывает обратить особое внимание на то, как профессионально украинские защитники обращаются с российскими оккупантами.

"22 спецназовца группировки "Шторм" "детоксицированы" (внимание!) 7 разведчиками разведроты нашей 59 ОМПБр. Семь (7), вы правильно прочитали", - отметил "Мадяр".

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Россияне в плену - последние новости

Сегодня начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов обратился к российским военным на фоне приближающегося контрнаступления ВСУ. Он пообещал им, что "будет еще хуже".

Поприна запрета на сайте по сдаче в украинский плен зафиксировали 32 миллиона посещений из России. Осенью сообщалось, что в России сайт проекта заблокировали. Позже Генеральный штаб ВСУ обнародовал пошаговую видеоинструкцию для сдачи в плен, в том числе с помощью дрона.

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