Российские оккупанты учили артиллерийский обстрел громад Сумской облати.
Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Сегодня около половины шестого утра россияне со своей территории обстреляли Середино-Будскую общину. Артиллерийский огонь, 30 приходов", - возвестил председатель ОВА.
По его информации, жертв и разрушений нет.
Напомним, после того, как украинские войска оттеснили российских оккупантов за границу, Сумская область постоянно страдает от обстрелов с российской стороны.
В частности, оккупанты сбрасывают с дронов-камикадзе бомбы. Кроме того, с вражеского квадрокоптера россияне сбросили осколочный гранатометный выстрел.
Этой ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Сумщину из минометов. А днем ранее из-за минометных обстрелов на Сумщине пострадала 48-летняя мирная жительница. 1 дом уничтожен и повреждены по меньшей мере 9 домов и электроопора.