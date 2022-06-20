Враг атаковал Сумщину: 30 приходов / фото facebook.com/mod.mil.rus

Российские оккупанты учили артиллерийский обстрел громад Сумской облати.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня около половины шестого утра россияне со своей территории обстреляли Середино-Будскую общину. Артиллерийский огонь, 30 приходов", - возвестил председатель ОВА.

По его информации, жертв и разрушений нет.

Напомним, после того, как украинские войска оттеснили российских оккупантов за границу, Сумская область постоянно страдает от обстрелов с российской стороны. 

В частности, оккупанты сбрасывают с дронов-камикадзе бомбы. Кроме того, с вражеского квадрокоптера россияне сбросили осколочный гранатометный выстрел. 

Этой ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Сумщину из минометов. А днем ранее из-за минометных обстрелов на Сумщине пострадала 48-летняя мирная жительница. 1 дом уничтожен и повреждены по меньшей мере 9 домов и электроопора.

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