Жертв и разрушений нет.

Российские оккупанты учили артиллерийский обстрел громад Сумской облати.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня около половины шестого утра россияне со своей территории обстреляли Середино-Будскую общину. Артиллерийский огонь, 30 приходов", - возвестил председатель ОВА.

По его информации, жертв и разрушений нет.

Напомним, после того, как украинские войска оттеснили российских оккупантов за границу, Сумская область постоянно страдает от обстрелов с российской стороны.

В частности, оккупанты сбрасывают с дронов-камикадзе бомбы. Кроме того, с вражеского квадрокоптера россияне сбросили осколочный гранатометный выстрел.

Этой ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Сумщину из минометов. А днем ранее из-за минометных обстрелов на Сумщине пострадала 48-летняя мирная жительница. 1 дом уничтожен и повреждены по меньшей мере 9 домов и электроопора.

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