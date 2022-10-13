Поврежденные из-за вражеских ударов объекты инфраструктуры сейчас срочно восстанавливают.

Сегодня украинские военные сбили шесть вражеских ракет.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши воздушные силы продолжают битву за украинское небо. Как и в предыдущие дни, я каждый час получал отчеты о сбитии российских ракет и беспилотников. За сутки – 11 ракетных ударов, сбито шесть ракет в Николаевской, Львовской и Днепропетровской областях. Спасибо всем, кто выполняет эту задачу", - подчеркнул он.

Видео дня

Президент отметил, что поврежденные из-за вражеских ударов объекты инфраструктуры сейчас срочно восстанавливают.

Зеленский также отметил бойцов 5-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск, 1-го отдельного батальона морской пехоты и батальона 4-й бригады Национальной гвардии Украины "за умелые и героические действия при обороне на Бахмутском направлении".

"Это направление до сих пор одно из самых жестких на фронте. Спасибо каждому и каждой, кто защищает там наши позиции и наносит ощутимые удары по державах", - сказал он.

Президент напомнил, что сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи своих мобилизованных, которые не имеют существенной военной подготовки.

"Но их командованию это и не нужно вообще. Они рассчитывают, что мобилизованные россияне смогут выжить на войне хотя бы несколько недель, потом погибнут, потом на фронт доставят новых. Но за это время такое использование российскими генералами своих людей как "пушечного мяса" позволяет создать дополнительное давление на наших защитников", - добавил он.

По словам Зеленского, это ощутимое давление, поэтому он в очередной раз поблагодарил украинских военных, которые его выдерживают.

Массированные ракетные атаки РФ: что известно

10 октября Россия атаковала ряд городов Украины. Взрывы были на Киевщине, западной Украине и многих областях и населенных пунктах. Известно, что оккупанты запустили 84 крылатые ракеты, а также 24 беспилотника, в частности, 13 иранских дронов "Шахид-136".

11 октября РФ осуществила 33 обстрела объектов энергетической инфраструктуры Украины. Страна-террорист второй день подряд продолжала массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины. 12 октября обстрелы не прекратились.

Сегодня, 13 октября, рашисты обстреляли Николаев под завалами пятиэтажки оказались люди. Утром спасателям удалось достать 11-летнего мальчика, который 6 часов находился под обломками дома. Вечером стало известно, что сердце ребенка остановилось. Кроме этого, сегодня РФ била по Западной Украине вечером ударила по Харькову.

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