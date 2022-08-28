Продолжаются провокации армии РФ с обстрелами временно оккупированных территорий Запорожской области.

В течение дня РФ может обстреливать мирные города и поселки Украины с временно оккупированных территорий Запорожской области. Пострадать от "прилетов" могут населенные пункты на берегу Каховского водохранилища.

Об этом сообщил председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram.

"На противоположном берегу водохранилища продолжаются провокации армии РФ с обстрелами временно оккупированных территорий Запорожской области. В течение дня возможны обстрелы населенных пунктов нашего района", - отметил он.

Відео дня:

По словам Евтушенко, речь идет о городах, селах и поселках, расположенных на берегу Каховского водохранилища.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар по базе оккупантов в Новой Кахов, последствия "бавовны" уже попали на фото. Потери врага уточняются.

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