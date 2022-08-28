Ранее в РФ издали указ об увеличении своих вооруженных сил почти на 140 тыс. человек - до 1 млн 150 тыс. 628.

Вряд ли увеличение численности российских вооруженных сил усилит мощь ее оккупационных войск в войне против Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"25 августа в Кремле выдали президентский указ об увеличении установленного уровня российских вооруженных сил до 1 млн 150 тыс. 628 - увеличение на почти 140 тыс. Правительству поручено обеспечить финансирование, чтобы достичь этого. Остается неясным, попытается ли Россия осуществить это увеличение благодаря набору большего количества солдат-добровольцев "контрактников", или благодаря увеличению ежегодных целевых показателей призыва на военную службу", - говорится в сообщении.

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"В любом случае, в соответствии с действующим законодательством, маловероятно, что указ принесет существенный прогресс для увеличения боевой мощи России в Украине. Это потому, что Россия потеряла много десятков тысяч военных, набирается очень мало новых контрактников, и призывники технически не обязаны служить за пределами России", - отмечают в британской разведке.

Как сообщал УНИАН, по сообщению российских СМИ, президент России Владимир Путин подписал указ, чтобы увеличить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации.

Она будет увеличена с 1,9 миллиона до 2,04 миллионов человек с 2023 года. Согласно опубликованному в сети документу, указ подписан российским президентом 25 августа. Он вступит в силу с 1 января 2023 года.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 27 августа, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля ориентировочно составляют 46 тыс. 750 человек.

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