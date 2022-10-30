По мнению экспертов, подобное решение имеет смысл в нынешних условиях.

Украина могла атаковать фрегат класса "Григорович" Черноморского флота Российской Федерации возле оккупированного Севастополя. Данное решение имеет смысл и не противоречит законам войны.

Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны.

Отмечается, что 29 октября неизвестное количество беспилотных надводных аппаратов нанесли удар по фрегату класса "Григорович". При этом российская сторона отрицает какие-либо повреждения корабля, как и в случае с крейсером "Москва".

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В то же время Киев не взял на себя ответственности за атаку на российский фрегат. По оценкам аналитиков, если корабль атаковали украинские военные, то это был пропорциональный, и даже "сдержанный" ответ на действия России.

Аналитики указали, что военные суда в военное время являются законными целями. Кроме того, эксперты отметили, что решение ударить по фрегату с "Калибром" имеет смысл, учитывая постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Если бы Киев отдал приказ об этой атаке, это было бы пропорциональным, даже сдержанным, ответом на масштабную российскую кампанию стратегических бомбардировок гражданских объектов по всей Украине в течение последних нескольких недель", - считают аналитики.

Стоит отметить, что в составе ЧФ РФ три фрегата класса "Григорович", каждый из которых может запускать крылатые ракеты "Калибр".

Взрыв в Севастопольской бухте - что известно

29 октября в 4:20 утра корабли Черноморского флота Росии были атакованы на своих пунктах базирования в Севастополе. В российском ведомстве утверждают, что за атакой стоит Украина, которая для этого использовала десять БПЛА и семь автономных морских беспилотников.

В то же время в России заявили, что все цели были уничтожены, а российский флот почти не пострадал. Так, морской тральщик "Иван Голубец" получил незначительные повреждения.

Кроме того, в Минобороны РФ обвинили Украину в том, что она атаковала корабли, которые обеспечивают безопасность "зернового коридора". Они также добавляют, что якобы эти британские специалисты участвовали в подрыве российских газопроводов.

При этом в оперативном командовании "Юг" допустили, что причиной взрывов в Севастополе может быть неудачный запуск ракет противовоздушной обороны.

После атаки на корабли Черноморского флота Россия заявила о выходе из "зернового соглашения". В ответ на это решение Москвы глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал другие страны требовать от РФ "прекратить голодные игры".

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