Часть производственных помещений и склад готовой продукции предприятия повреждены.

В РФ после сегодняшней атаки дронов приостановил работу крупнейший производитель военной электронной техники - завод "Кремний Эл" в Брянске. Подобные проблемы на заводе происходят не впервые.

По данным российского госагентства ТАСС, в разных регионах РФ за ночь было якобы сбито более 120 украинских беспилотников, из которых над Брянской областью - 37, в том числе 18 - реактивных.

Отмечается, что в результате атаки деятельность завода АО "Группа Кремний Эл", который расположен в Брянске, приостановлена. По информации пресс-службы предприятия, на заводе зафиксировано шесть прилетов, повреждены часть производственных помещений и склад готовой продукции предприятия.

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Как пишут российскиие тг-каналы, завод является ключевым в отрасли. В частности, "Кремний" производит полупроводниковые пластины для других предприятий, а также силовую электронику и широкую номенклатуру специализированных чипов, в том числе для систем ПВО от "Панциря" до С-400.

По сообщению канала "База", также в Брянске поврежден Институт управления и бизнеса и здание Следственного комитета.

Атаки на завод "Кремний Эл"

Напомним, в октябре 2024 года российский завод "Кремний Эл" в Брянской области, где производят военную электронику, уже останавливал работу после атаки дронов. Тогда были атакованы производственные и административные корпуса завода. В результате было "нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки".

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