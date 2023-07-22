Украинские военные ликвидировали еще около 40 оккупантов и разнесли до основания 26 целей врага.

Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожили еще 26 целей противника и ликвидировали 40 российских военнослужащих.

Как сообщает СБУ, в этот раз по россиянам метко ударили бойцы из подразделения "Белый Волк".

Следовательно, к списку потерь оккупантов добавились танк, МТЛБ, два бронеавто, комплекс наблюдения "Муром-П", антенный пост радиолокационной станции "Подлет" вместе с машиной управления, система радиоэлектронной борьбы, три 120-мм миномета, 7 блиндажей, 2 склада боеприпасов и прочее.

"А посмертное звание "хорошего россиянина" получили еще около 40 оккупантов", - добавили в СБУ.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, только за прошедшие сутки украинским военным удалось ликвидировать еще 640 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже более 241,3 тысяч своих военных и более 30 тысяч единиц техники и вооружения.

В частности, по состоянию на 22 июля россияне потеряли уже более 8 тыс. боевых бронированных машин, 4,1 тыс. танков, 4,6 тыс. артиллерийских систем и более 7,1 тыс. единиц автомобильной техники и тому подобное.

Сейчас идет контрнаступательная операции украинских военных. В частности, Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там украинская армия закрепляется на достигнутых рубежах.

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