В то же время на Мелитопольском и Бердянском направлениях украинские воины продолжают наступательные действия.

Силы обороны продолжают держать оборону на самых горячих направлениях и продолжают натсупальные действия на Мелитопольском и Бердянском.

Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке. "Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

Так, на Купянском направлении наши воины вчера стойко держали оборону, тогда как враг прибег к артиллерийским и минометным обстрелам территории в районе ряда населенных пукнтов Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Надежды, Макеевки, Невского Луганской области и Серебрянского леса и Дубравы Донецкой области. Нанес артиллерийские и авиационные удары, под обстрелами были район Серебрянского леса, Спорного и Дубравы Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отбили вражеские атаки в районе Григоровки, а от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них, Константиновка, Александро-Шультино, Ступочки, Клещиевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки, совершил артиллерийские обстрелы еще более 15 населенных пунктов.

По данным Генштаба, на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новомихайловки и Благодатного Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. нанес авиационный удар в районе казацкого Херсонской области, нанес удары из артиллерии по более чем 30 населенным пунктам Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

"В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах", - информирует Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштаб также отмечает, что на восточном участке фронта из-за потерь и плохого обеспечения российские военные все чаще хотят покинуть территорию Украины.

"В подразделениях мотострелкового полка оккупантов, который участвует в боевых действиях в районе Первомайского Луганской области, российские военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Установлено, что основными факторами, которые негативно на него влияют, являются большие потери в живой силе во время ведения боевых действий, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами и неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери. Увеличивается количество желающих оставить свои подразделения и выбыть из районов ведения боевых действий в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Война в Украине: новости

По данным Американского института изучения войны, в течение 20 июля силы обороны Украины вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продвинулись вперед. Так, речь идет о продвижении на 1,8 км на Южном фланге Бахмута. Кроме того, украинские войска продолжали наступление на Бердянском (район границы Донецкой и Запорожской областей) и Мелитопольском (запад Запорожской области) направлениях.

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