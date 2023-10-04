По мнению Петра Черника, железная дорога - очень важный логистический элемент на войне.

Военный эксперт Петр Черник считает, что россияне начали улучшать и готовить новые железнодорожные пути на временно оккупированных территориях, поскольку есть вероятность уничтожения Крымского моста.

Полковник ВСУ для телеканала "Эспрессо" пояснил, что россияне осознают, что мы можем проломить южный фронт и дойти до северного Приазовья.

"То, что россияне пытаются построить дополнительные железнодорожные пути на временно оккупированных территориях, очень важный стратегический вопрос для них. Также не забываем о ракетах ATACMS, которые большим залпом могут уничтожить Крымский мост, который является главной логистической артерией российских сухопутных войск. Поэтому россияне начали готовиться к такому сценарию. Они будут оставаться на восточном плацдарме до последнего. А войска нужно обеспечивать. Именно поэтому они готовятся, строя новые железнодорожные пути", - заявил Черник.

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По мнению Черника, железная дорога - очень важный логистический элемент на войне.

"Россияне не могут полностью обеспечивать свои войска грузовиками. Да и не хватает дорог для максимальной нагрузки этими грузовиками. Для этого нужна железная дорога. Ведь обычный "Камаз" берет на борт до 60 снарядов, а такой же железнодорожный вагон - до 500 снарядов. К тому же мы понимаем, железнодорожный эшелон это не два, или три вагона, а десятки. Поэтому россияне посчитали и пришли к выводу, что нужно улучшать этот вид обеспечения", - добавил он.

Удары по Крымскому мосту

Керченский (Крымский) мост выполняет главную логистическую функцию между РФ и оккупированным Крымом. Следовательно, по нему систематически "прилетает", а его конструкция получает повреждения.

В частности, 17 июля во время атаки на Керченский мост было уничтожена часть, по которой передвигается автомобильный транспорт. Спустя почти два месяца россияне восстановили поврежденный участок моста.

Для защиты моста от украинских морских дронов россияне затапливают вблизи него баржи и паромы и создают боновые заграждения. По мнению экспертов, это несколько усложнит работу надводных дронов, однако не сделает ее невозможной.

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