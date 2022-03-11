По его словам, для бомбежки по мирным объектам Харькова применялись авиационные фугасные бомбы свободнопадающие калибром 250 и 500 кг, радиус поражения которых составляет 60 метров.

Сбитый над Харьковом российский летчик рассказал, что в его части готовились к наступлению на Украину еще с января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил подполковник Максим Криштоп, который управлял сбитым 6 марта российским самолетом и бомбил города в Харьковской области.

"Я, подполковник Криштоп Максим Сергеевич, заместитель командира 47-го бомбардировочного авиационного полка, личный номер Ф891233, войсковая часть № 45117. Мы обратились к руководству ВСУ, чтобы нам предоставили возможность поучаствовать в пресс-конференции, чтобы через СМИ разных стран попробовать и приложить все усилия к скорейшему завершению этого ужасного конфликта", - сказал он.

По словам российского летчика, в январе командир полка - полковник Лобода Алексей Геннадьевич - сообщил своим подчиненным о будущем участии в боевых действиях на территории Украины.

"После этого на территорию части нашего аэродрома начался подвоз боеприпасов, авиационных средств поражения. Параллельно с этим мы начали тренировки по полетам на предельно малых высотах, по преодолению ПВО. Официально это проводилось как подготовка и участие в совместных белорусско-российских учениях... После завершения учений, в которых мы не приняли участия, мы продолжали подготовку и тренировку к боевым действиям", - сообщил Криштоп.

Он добавил, что боевое распоряжение о нанесении ударов по территории Украины пришло в полк с 18:00 до 20:00 23 февраля, далее командиром полка был поставлен приказ о нанесении ударов по территории Украины, начиная с 24 февраля.

Военнопленный летчик рассказал, что свой первый боевой полет выполнил 24 февраля "по поражению живой силы противника" южнее населенного пункта Балаклия, куда он сбрасывал фугасные авиационные бомбы общей массой три тонны, поразив "цель".

Второй боевой полет выполнил 3 марта, боевая зарядка была аналогичная - три тонны фугасных бомб, целью была колонна бронетехники противника в районе населенного пункта Изюм.

"Третий боевой полет выполнял 6 марта, на борту было 4 тонны аналогичных бомб, после получения приказа и координат в процессе выполнения боевой задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ я выполнил. После бомбометания был сбит украинскими средствами ПВО и взят в плен", - сказал он.

Криштов заявил, что осознает и признает "чудовищность преступлений", совершенных им, и попросил прощение у всего украинского народа за "ту беду, что мы им принесли". Он обратился к своим однополчанам и ко всем военнослужащим вооруженных сил РФ, призвав их "немедленно прекратить выполнять преступные приказы, вести боевые действия, бомбить мирные города".

Отвечая на вопросы журналистов, летчик рассказал, что для бомбежки по мирным объектам Харькова применялись авиационные фугасные бомбы свободнопадающие калибром 250 и 500 кг, радиус поражения которых составляет 60 метров.

"Чудовищность преступных приказов просто ужасает. В любом случае не выполнять приказ возможность есть, но я проявил слабость и малодушие и выполнил этот приказ", - заявил он.

Криштоп добавил, что российские летчики пока не использовали лазерную систему наведения, потому что не было такого приказа, а были приказы выполнять полеты только со свободнопадающими бомбами.

На вопрос, почему Россия вторглась в Украину именно сейчас, он ответил следующее: "Уже было здесь столько вооружения, что вторгаться и начинать какую-то войну было бы бессмысленно, ее и сейчас начинать было бессмысленно…".

Пленный летчик добавил, что участники пресс-конференции сами попросили о возможности пообщаться со СМИ и никакого давления на них не оказывалось.

"Если бы нас не сбили, мы бы продолжали выполнять задачи, мы военные люди. Но, я думаю, рано или поздно пришло бы к тому, что лично я бы отказался выполнять преступные приказы… Когда мы начинали работать…, то работали по военной технике, по скоплению живой силы, по воинским частям. Но когда приходят приказы о выполнении бомбометания по гражданским домам, по больницам - это уже ни в какие рамки не входит. И, рано или поздно, я думаю, не только я, но и мои товарищи перестали бы, я думаю, перестанут выполнять эти преступные приказы. И я очень сильно надеюсь на то, что одумается наше руководство на всех уровнях и перестанет уничтожать мирные города", - отметил он.

Задержанный украиским военным летчик также заявил, что считает решение российского президента о вторжении в Украину неверным и преступным.

"В любой момент это можно остановить, отвести войска и начать долгие и тяжелые переговоры, но это лучше, чем убивать друг друга, уничтожать мирное население, разрушать мирные дома, больницы и родильные дома... Я думаю, что не все военнослужащие РФ осознают, что они стреляют и бомбят объекты мирного населения", - добавил он.

Криштоп также выразил свое мнение о возможности захвата Киева российскими военными, заявив, что блокирование и последующее взятие такого крупного населенного пункта как Киев - это очень масштабная операция, которая "неизбежно повлечет за собой огромные людские потери с обеих сторон, огромные потери мирного населения, разрушение инфраструктуры".

"Проведение такой операции преступно", - подчеркнул он, добавив, что не считает, что российские военные достигнут успеха в такой операции.

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