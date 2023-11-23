Авиация Сил обороны Украины нанесла более 10 ударов по районам сосредоточения противников, отметили в Генштабе.

Потери России в Украине возросли - в течение суток Вооруженные силы Украины поразили три района сосредоточения российских оккупантов и их военной техники, а также вражеский пункт управления.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, в течение суток враг нанес 38 авиационных ударов и совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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В то же время в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

"Подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство противовоздушной обороны и четыре артиллерийских средства противника", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что общие потери врага на 23 ноября 2023 года составляют примерно 321 800 захватчиков.

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Как сообщал УНИАН, в своей вечерней сводке сегодня, 23 ноября, Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение суток на фронте произошло 52 боевых столкновения.

Российские оккупанты атаковали позиции ВСУ на четырех направлениях. В частности, на Бахмутском направлении противник вел бесполезные штурмовые действия возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области - там Силы обороны Украины отразили 10 атак.

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