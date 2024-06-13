Отметил, что уничтожение на днях двух таких российских самолетов это хорошее событие.

Российский истребитель Су-57, две единицы которого на днях были уничтожены на авиабазе в Ахтубинске (Астраханская область РФ), является опасным для Украины. Об этом сказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в эфире телемарафона.

Он напомнил, что, по данным украинской разведки, в июне было поражено два таких самолета. По его словам, два года назад из Курска эти самолеты были переведены на Ахтубинск для того, чтобы начать какие-то варианты использования против Украины.

Криволап отмечает, что в 2022 году россияне пытались задействовать эти самолеты, потому что были зафиксированы их взлеты далеко от линии разграничения. "Они очень их берегут. Но они делали пуски ракет, которые были произведены именно для этих самолетов. Это пуски ракет Х-69, которая является модификацией Х-59, которую упаковали в такой квадратный корпус и засунули в отсеки фюзеляжа. Потому что это требование для самолетов 5 поколения", - сказал эксперт.

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Криволап отмечает, что именно с Су-57 могла быть запущена Россией ракета, которая уничтожила Трипольскую ТЭС в Киевской области.

"Сверху летели крылатые ракеты Х-101. А перед ними шли шахеты. А потом снизу, еще ниже этих крылатых ракет были осуществлены запуски Х-69, вероятно, где-то с севера нашей страны. И тихонечко, когда все радары смотрели вверх и пытались что-то там увидеть, в это время эти ракеты поразили Трипольскую ТЭС", - рассказал он.

По его словам, можно издеваться над Су-57, отмечая, что это не самолет 5 поколения, "но если он даже самолет 4++, то очень опасен для нас".

"У него действительно не такая уж большая радиозаметность (речь идет о заметности истребителя для радаров - УНИАН) - она может в 10 раз выше, чем у F-35, но она в 10 раз ниже, чем у всех других самолетов, которые сейчас летают в воздушном пространстве Украины", - рассказал эксперт.

Уничтожение российских Су-57 - подробности

Как сообщал УНИАН, 8 июня на аэродроме "Ахтубинск" (Россия) был поражен самолет Су-57. Позже было сказано о еще одном пораженном Су-57.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что эти самолеты находились на расстоянии более 580 километров до линии фронта.

Авиаэксперт Константин Криволап отмечал, что РФ имеет около десятка Су-57, и новые такие самолеты не может производить из-за введенных против нее санкций.

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