Подавляющее большинство нарушений было совершено с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российские оккупационные силы с полуночи 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в оперативной информации по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 11:00, обнародованной в социальной сети Facebook.

"По состоянию на 11 часов текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня, 27 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - отмечается в сообщении.

Кроме того, с особым цинизмом российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская на Луганщине. "Из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм террористы выпустили 32 снаряда. Повреждено здание детского сада, где в это время находились дети. Также получила повреждения и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электропитания", - отмечается в сообщении.

"По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детского сада получили контузии. Военнослужащие Объединенных сил оперативно эвакуировали детей и воспитателей в укрытие", - сказано в сообщении.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - отмечается в сообщении.

Также, по предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица.

Обострение на Донбассе

Утром, 17 февраля, на фоне военного напряжения на российско-украинском приграничье ситуация заметно обострилась и на Донбассе. По данным корреспондента УНИАН, нарушение "тишины" российскими оккупантами наблюдается одновременно по всей линии фронта.

Жильцов просят не выходить на улицы.

Также пресс-центр штаба ООС сообщил об обстреле оккупантами Станицы Луганской, во время которого снаряды попали в здание детского сада, в котором были дети.

По предварительной информации, двое гражданских получили контузии.

Половина населенного пункта осталась без электричества.

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