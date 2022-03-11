Омбудсмен призвала международное сообщество и международные правозащитные организации способствовать прекращению военного нападения России.

По состоянию на 11 марта с начала вторжение России в Украину погибло 78 детей и получили ранения более 100 детей.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В то же время, по ее словам, установить точные данные о количестве убитых и раненых жителей городов Мариуполя и Волновахи Донецкой области и города Ирпень на Киевщине пока невозможно.

"Вчера в Броварскую больницу из Скибина Киевской области обратился отец с 15-летним сыном, которые в собственном авто попали под обстрел российских боевиков. У них осколочные ранения. В Нежине Черниговской области из-за обстрела "Ураганами" повреждена 17 общеобразовательная школа, детское учреждение образования № 25 и амбулатория семейной медицины №6", - отметила омбудсмен.

Она подчеркнула, что такие действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций.

"Агрессор продолжает цинично нарушать основополагающие права детей – право на жизнь и охрану здоровья, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка. Призываю международное сообщество и международные правозащитные организации способствовать прекращению военного нападения Российской Федерации", - заявила Денисова.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Мировые производители и бренды начали массово уходить с кровавого российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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