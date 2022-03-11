В Вооруженных силах Франции считают, что российская армия не была готова к вторжению в Украину.
Об этом сказал представитель Вооруженных сил Франции Паскаль Янни, сообщает CNN.
Он отметил, что из-за плохой подготовки российские вояки теперь на месте сталкиваются со многими трудностями, особенно в материально-техническом обеспечении и разведке.
"Это возможно, что атака на Киев будет осуществлена в следующие несколько дней, но на самом деле взятие контроля над Киевом - это совсем другое дело, и на это понадобится очень много времени", - подчеркнул Янни, указывая на проблему резерва российской армии.
Также, по его словам, погодные изменения - ранняя весна и оттаивание земли вызывают проблему мобильности для оккупантов.
Кроме того, отметил военный спикер, российский конвой, который ранее растянулся на 40 миль при приближении к Киеву, в основном рассеялся и передислоцировался.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.