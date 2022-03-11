Кроме того, погодные условия также затормаживают продвижение российских оккупантов.

В Вооруженных силах Франции считают, что российская армия не была готова к вторжению в Украину.

Об этом сказал представитель Вооруженных сил Франции Паскаль Янни, сообщает CNN.

Он отметил, что из-за плохой подготовки российские вояки теперь на месте сталкиваются со многими трудностями, особенно в материально-техническом обеспечении и разведке.

"Это возможно, что атака на Киев будет осуществлена в следующие несколько дней, но на самом деле взятие контроля над Киевом - это совсем другое дело, и на это понадобится очень много времени", - подчеркнул Янни, указывая на проблему резерва российской армии.

Также, по его словам, погодные изменения - ранняя весна и оттаивание земли вызывают проблему мобильности для оккупантов.

Кроме того, отметил военный спикер, российский конвой, который ранее растянулся на 40 миль при приближении к Киеву, в основном рассеялся и передислоцировался.

Война против Украины: