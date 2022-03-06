фото facebook.com/DPSUkraine
С начала нападения России на Украину более 140 тыс. украинцев вернулись домой.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Facebook.
Только западный участок государственной границы Украины пересекло более 1 млн 50 тыс. человек с начала российской агрессии. Из них на выезд из страны направилось более 900 тыс. человек - почти 764 тыс. граждан Украины и около 137 тыс. иностранцев.
В то же время на въезд в Украину прибыло 143 тыс. наших соотечественников, 80% из них – мужчины.
Также пограничниками обеспечен пропуск 2 тыс. 450 автомобилей с гуманитарной помощью, которая отправлена из-за рубежа.