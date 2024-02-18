Больше всего боев было на Марьинском направлении.

За прошедшие сутки, 18 февраля, на фронте между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 82 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб ВСУ, на Купянском направлении враг наступательных действий не вел. В то же время на Лиманском направлении украинскими воинами было отбито 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении силы обороны отразили 14 атак врага вблизи Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

Видео дня

По данным Генштаба, на Авдеевском направлении украинскими защитниками было отбито 14 атак оккупантов возле Ласточкиного Донецкой области.

"На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где захватчики 23 раза пытались прорвать оборону наших войск. на Новопавловском направлении наши защитники отбили две атаки противника южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области", - добавили в ведомстве.

Кроме того, на Запорожском направлении враг 13 раз безуспешно пытался атаковать позиции украинских войск западнее ивового и Работиного Запорожской области.

Отмечается, что на Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Противник совершил два безуспешных штурма.

Война в Украине - последние новости

Утром воскресенья, 18 февраля, украинские воины около 6 утра сбили истребитель-бомбардировщик Су-34.

Кроме того, по состоянию на 18 февраля, что украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще более тысячи солдат армии Российской Федерации.

Вас также могут заинтересовать новости: