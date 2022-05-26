Она отмечает, что "самый быстрый путь завоевать Украину" - это уничтожить Киев и украинскую власть.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр о вероятности нового наступления на Киев подчеркивает необходимость осознавать, что угроза для Киева будет существовать всегда.

Об этом она сказала во время брифинга, отвечая на вопрос относительно скопления российских войск возле Черниговской области, и не грозит ли это новым наступлением на Киев.

"Мы должны осознавать, что угроза Киеву будет всегда. Потому что уничтожить Киев и уничтожить украинскую власть - это самый быстрый путь завоевать Украину. Поэтому мы просто должны жить с мыслью, что это теперь будет всегда, эта угроза", - подчеркнула Маляр.

В свою очередь заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов относительно группировки российских войск на Черниговском направлении отметил: "В настоящее время наблюдаются некоторые перемещения подразделений... Со стороны разведки признаков по созданию ударной группировки противника не обнаружено".

Война в Украине: обновленные данные

Враг продолжает наступать на востоке. В настоящее время российские оккупанты сосредоточили усилия на захвате Донецкой и Луганской областей. С этой целью противник стянул дополнительные силы к районам вблизи Северодонецка и Лисичанска, также ВС РФ пытается взять под полный контроль Лиман.

По мнению экспертов американского Института изучения войны, в ближайшие дни оккупанты ускорят битву за Северодонецк. Противник определил приоритетное продвижение на восток и запад от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии коммуникации к северо-западу от Северодонецка и завершить окружение Луганской области.

Кроме того, российские войска делают попытки возобновить наступление на Славянск, улучшая тактическое положение в районе Изюма Харьковской области.

К острову Змеиный в Черном море ВС России пригнали захваченный катер ВМС Украины. По данным военных, рашисты планируют провокации.

Россия продолжает блокировать морские порты и вывозит украденное украинское зерно. Кремль угрожает Западу продовольственным кризисом в обмен на снятие санкций.

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