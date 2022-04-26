Отмечается, что российские оккупанты никак не могут продвинуться на фронте, не имеют победы, а "предъявлять начальству что-то нужно".

Оккупанты РФ распространяют в сети новые фейковые сообщение о якобы "уничтожении" нескольких офицеров Вооруженных сил Украины во время боя на Луганщине. В качестве доказательств они публикуют фото документов защитников, найденных в квартирах, где они разместились.

Об этом рассказал председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram.

"В интернет-пространстве СМИ оккупанта тиражируют новость о якобы уничтожении нескольких военных Вооруженных сил Украины во время боя", – сообщил он.

"Информацию" от пропагандистских СМИ Гайдай назвал ерундой.

"Вот, например, командир 111-й отдельной бригады территориальной обороны Луганской области Вячеслав Суханов, наверное, знает, что российские солдаты разместились в его квартире в оккупированной части Рубежного. Поэтому и имеют доступ к наградам офицера. Да еще врученных ему, когда он был "подполковником", – рассказал Гайдай.

По его словам, российские оккупанты никак не могут продвинуться на фронте, не имеют победы, а "предъявлять начальству что-то нужно".

"Потому и рождают подобные дешевые "победы". Потому что деньги получить не за что – Вооруженные силы Украины оказались крепче рассчитанных врагом трех суток", – отметил руководитель Луганской ОВА.

Напомним, как писал УНИАН, российский оккупант сам опроверг фейк о якобы взятии Рубежного на Луганщине. Кроме того, захватчик признал, что даже "элитные" подразделения РФ сильно страдают от украинских защитников.

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