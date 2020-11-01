Министр юстиции надеется, что бюрократическая проблема с исправлением сфальсифицированных данных со временем будет решена.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о значительном количестве фальсификаций в вопросе регистрации рождений и смертей на оккупированных территориях, реальные масштабы которых украинская сторона точно не может проверить.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

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«Например, регистрируют смерть, чтобы переоформить недвижимость неправомерно, или рождение с тем, чтобы получить помощь. У нас нет возможности подробно и с надежностью проверить документы, которые представляют на регистрацию и соответствующие процессы пройти. Соответственно, мы выявили достаточно большое количество сфальсифицированных данных. У нас сейчас даже есть бюрократическая проблема. Мы понимаем, какие данные являются ложными. Но для того, чтобы их убрать из реестра, нужно решение суда. Для решения суда нужно подать иски. Для подачи исков необходимо уплатить пошлину. Причем речь идет о нескольких миллионах. А у нас таких денег в бюджете сейчас пока не запланировано», - рассказал министр.

Малюська выразил надежду, что такой «бюрократический аспект» со временем будет исправлен. «Просто я к тому, что на самом деле у нас уже есть проблемы с тем, чтобы проводить должным образом регистрационные действия в отношении жителей оккупированной территории», - признал он.

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Автор: Юлия Петриченко