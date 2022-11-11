Россияне заблаговременно готовились к бегству, однако забрать награбленное не успели.

Украинская армия демонстрирует успехи на Херсонщине, откуда оккупанты бежали в спешке, хотя и готовились к этому заранее. Так, на обочинах дорог уже освобожденных населенных пунктов области военные видят разбитые грузовики со стиральными грузовиками.

Как сообщается в новом сюжете ТСН, рашисты хотели вывозить награбленное, однако не успели. Оккупантов интересовало не сохранение своей военной техники, а мародерство.

Жители уже освобожденных населенных пунктов радуются, когда видят ВСУ. Люди не сдерживают слезы, они выбегают на улицы и приветствуют военных. Уже начинают появляться печальные истории о том, что рашисты убивали и пытали мирное население.

Видео дня

Люди спешат все рассказать ВСУ, они помогают им и сообщают, где именно жили оккупанты и какие дома нужно проверить. А на обочинах дорог можно увидеть немало разбитых автомобилей, оккупанты бежали, однако их догнала "кара" ВСУ.

Освобождение Херсонщины: что известно

11 ноября, как уже сообщал УНИАН, стало понятно, что в Херсоне ждут ВСУ. Над зданием ОГА появился флаг Украины впоследствии в сети стали появляться видео с военными, которые были рядом с городом.

Первыми официально, хотя и осторожно, информацию об освобождении Херсона прокомментировали в ОК "Юг". Впоследствии Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что украинские военные заходят в оккупированный с начала марта Херсон.

Вас также могут заинтересовать новости: