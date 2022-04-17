В среднем вражеская авиация совершает от 100 до 150 вылетов в день.

После почти двух месяцев ожесточенных боев на территории Украины оккупационные войска начали всячески избегать встречи с украинскими системами ПВО.

Об этом в интервью УНИАН заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

"Самолеты используются РФ для разных целей. В частности, для запуска крылатых ракет, которые запускают истребители Ту-95 или Ту-160, не заходя в наше воздушное пространство", - отметил эксперт.

Згурец подчеркнул, что в среднем вражеская авиация совершает от 100 до 150 вылетов в день.

"Обычно количество таких вылетов с аэродромов Беларуси, Крыма и аэродромов РФ на восточных границах колеблется от 100 до 150 в день. От 30 до 50 из них связаны с попыткой нанести ракетные или бомбовые удары по объектам. Эти объекты могут быть на большом расстоянии или в тактической глубине, когда самолеты должны поддержать действия на земле", - отметил эксперт.

Згурец отметил, что вражеская авиация откровенно боится украинских систем ПВО и поэтому оккупанты перешли на новую тактику.

"Те самолеты, которые раньше долетали в Киев, сейчас не долетают, потому что опасаются прохождения значительных участков по территории Украины как раз из-за наличия наших самолетов и ПВО. Сейчас они перешли на тактику: "бросил и беги". Они боятся залетать на территорию Украины. Это один из элементов нашей защиты. Вот поэтому мы и просим увеличить количество систем ПВО", - заявил эксперт.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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