На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины именно американские самолеты могли бы стать элементом быстрого закрытия неба.
Об этом в интервью УНИАН заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.
"Когда мы говорим о самолетах, они служат элементом быстрого закрытия воздушного пространства в борьбе с крылатыми ракетами противника. Одна из функций истребителей состоит в отгонке и уничтожении вражеских самолетов и ракет", - отметил эксперт.
Згурец напомнил, что Украина остро нуждается в американских штурмовиках, однако их невозможно получить в ближайшее время.
"Украинская сторона запрашивала у американской стороны возможность получения и F-16, и F-15, и самолетов А-10 Тандерболт, которые являются штурмовиками и могут быть достаточно быстро освоены. Эти предложения могут быть обсуждены. Но, к сожалению, этот вопрос не будет реализован быстро", - отметил эксперт.
Эксперт также напомнил, что Польша уже два месяца не может передать Украине самолеты.
"Показателем является то, что история о польских самолетах существует уже больше месяца. Ситуация до сих пор не сдвинулась с места. Польша предложила передать Украине двадцать самолетов Миг-29, если это будет компенсировано США самолетами F-16. Однако у американцев не оказалось лишних F-16 в таком количестве. И нет до сих пор. Пока последний положительный пример — передача других средств, которые усилят потенциал ПВО", - отметил эксперт.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
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