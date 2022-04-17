Украина остро нуждается в американских штурмовиках, однако их невозможно получить в ближайшее время.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины именно американские самолеты могли бы стать элементом быстрого закрытия неба.

Об этом в интервью УНИАН заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

"Когда мы говорим о самолетах, они служат элементом быстрого закрытия воздушного пространства в борьбе с крылатыми ракетами противника. Одна из функций истребителей состоит в отгонке и уничтожении вражеских самолетов и ракет", - отметил эксперт.

Згурец напомнил, что Украина остро нуждается в американских штурмовиках, однако их невозможно получить в ближайшее время.

"Украинская сторона запрашивала у американской стороны возможность получения и F-16, и F-15, и самолетов А-10 Тандерболт, которые являются штурмовиками и могут быть достаточно быстро освоены. Эти предложения могут быть обсуждены. Но, к сожалению, этот вопрос не будет реализован быстро", - отметил эксперт.

Эксперт также напомнил, что Польша уже два месяца не может передать Украине самолеты.

"Показателем является то, что история о польских самолетах существует уже больше месяца. Ситуация до сих пор не сдвинулась с места. Польша предложила передать Украине двадцать самолетов Миг-29, если это будет компенсировано США самолетами F-16. Однако у американцев не оказалось лишних F-16 в таком количестве. И нет до сих пор. Пока последний положительный пример — передача других средств, которые усилят потенциал ПВО", - отметил эксперт.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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