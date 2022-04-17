Гиперзвуковая ракета "Кинжал", которая есть на вооружении у РФ, имеет дальность полета до 2 тысяч километров.

После начала полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, враг использовал гиперзвуковые новейшие ракеты "Кинжал".

Об этом в интервью УНИАН заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

Эксперт считает, что Украине нужны системы противоракетной обороны, способные противостоять гиперзвуковым ракетам.

"Следует создавать в Украине средства противоракетной обороны, способные противостоять гиперзвуковым ракетам. Хотя это и очень сложно (построение противоракетной обороны намного сложнее, чем построение противовоздушной)", - заявил эксперт.

Он также отметил, что гиперзвуковая ракета "Кинжал", которая есть на вооружении у РФ, имеет дальность полета до 2 тысяч километров.

"Был пример, когда против наших хранилищ с боеприпасами использовалась так называемая гиперзвуковая ракета "Кинжал". Это баллистический "Искандер", привязанный к авиационному носителю Миг-31. Сочетание скорости самолета и ракеты как раз и обеспечивает этот гиперзвук на первых участках - 6 тысяч метров в секунду. Это обеспечивает дальность ракеты до 2 тысяч километров. Это был первый пример использования такой ракеты в боевых условиях. Раньше эту систему россияне не использовали", - отметил эксперт.

Згурец не исключает, что использование врагом данной ракеты носило исключительно демонстрационный характер.

"Во-первых, пытались продемонстрировать эффект устрашения. Во-вторых, пытались проверить возможности этого образца. В-третьих, обеспечить определенную рекламу этого образца вооружения", - сказал военный эксперт.

Однако, по словам эксперта, у врага нет необходимого количества носителей для данного образца ракет.

"К нему пока есть только десять носителей - Миг-31, один из которых, кажется, уже потерпел крушение. Остальные истребители пока не приспособлены для этой ракеты. Так что, думаю, использование этого комплекса будет достаточно ограниченным", - заявил эксперт.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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