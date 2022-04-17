Россия использует авиацию с устаревшими ракетами типа "Х-59" и уже не управляемые боеприпасы, которые сбрасываются с авиационных носителей.

Два месяца полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины демонстрируют, что враг меняет тактику и экономит боеприпасы, однако сложно сказать, связана эта экономия с нехваткой вооружения или с подготовкой к очередным боям.

Об этом в интервью УНИАН заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

"Никто не может четко сказать, какое количество новейших ракет было произведено. Это фактически разведывательная информация, которая собиралась разными странами: и американцами, и украинской стороной. Мы говорим об определенных внешних показателях", - отметил эксперт.

В то же время, Згурец подчеркнул, что враг перешел на ракеты, имеющие достаточно низкие показатели точности.

"Если в начале агрессии российская сторона использовала значительное количество современных ракет, таких как "Искандер", "Калибр", то сейчас постепенно скатывается к использованию "Точек-У", имеющих низкие показатели по точности. Также РФ использует авиацию с устаревшими ракетами типа "Х-59" или использует уже не управляемые боеприпасы, которые сбрасываются с авиационных носителей", - заявил эксперт.

Згурец отметил, что общая картина показывает, что россияне начали экономить современные образцы, так как их запасы иссякают.

"Также, возможно, что Россия откладывает боеприпасы на другие этапы боевых действий", - заявил эксперт.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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