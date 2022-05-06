Треть украинцев не поддерживают возможный запрет на пересечение госграницы по внутреннему паспорту.

Треть украинцев не поддерживают возможный запрет на пересечение госграницы по внутреннему паспорту, а более четверти опрошенных относятся к этому положительно.

Как сообщила пресс-служба экономических исследований и политических консультаций, об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведенного проектом "Поддержка Общественной Инициативы "За честную и прозрачную таможню".

"Треть украинцев (33%) не поддерживают возможный запрет на пересечение госграницы по внутреннему паспорту, а более четверти опрошенных (26%) относятся к этому положительно. В то же время 36% не смогли однозначно оценить это решение", - говорится в исследовании.

Также опрос показал, что подавляющее большинство респондентов (68%) поддерживают идею о том, что госслужащие на период военного положения могут работать дистанционно, находясь в Украине. И только пятая часть (20%) относится к этой идее негативно.

В то же время, как показали результаты исследования, отношение к дистанционному формату работы госслужащих преимущественно негативное (64%), если при этом они будут находиться за границей. Лишь 18% респондентов считают эту идею приемлемой.

Опрос проводился онлайн с 21 по 28 апреля 2022 года. В нем приняли участие 142 респондента из 23 областей Украины. Возраст опрошенных - от 19 до 78 лет, средний возраст - 44 года.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

С первых дней вторжения можно было выехать из страны по внутереннему паспорту Украины. В это же время был введен полный запрет на выезд мужчин из Украины.

18 апреля спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко объявил, что граждане Украины больше не смогут пересекать границу по внутренним украинскими документами, кроме отдельных случаев.

Однако в связи с общественным резонансом решение 21 апреля пересмотрели и вновь разрешили пересекать границу по внутреннему паспорту, однако с определенными ограничениями. Например, Польша позволяет украинцам пересекать границу по внутреннему паспорту, но сделать это можно лишь один раз.

Вас также могут заинтересовать новости:

В НБУ рассказали о ситуации в банковской системе Украины

Инфляция во время войны: в Нацбанке рассказали, что в Украине будет с ценами до конца года

В Нацбанке рассказали, как война ударила по международным резервам Украины