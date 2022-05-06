Такие банки могут самостоятельно принимать решение о временном прекращении деятельности своих отделений, если есть угроза жизни и здоровью работников и клиентов банков.

Национальный банк Украины принял план действий для деятельности банков в территориальных громадах, расположенных в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте регулятора.

Документ, в частности, предусматривает, что такие банки могут самостоятельно принимать решение о временном прекращении деятельности своих отделений, расположенных в населенных пунктах, находящихся во временной оккупации и у которых есть угроза жизни и здоровью работников и клиентов банков.

Банки могут также принимать решение о минимизации остатков наличности в кассах доступными способами: выдачей наличных из кассы банка клиентам или загрузкой банкоматов наличными.

Кроме этого, финучреждения при технической возможности и отсутствии угрозы жизни и здоровью работников банков, могут обеспечить прием торговцами электронных платежных средств для осуществления безналичных расчетов, выдачу торговцами средств в наличной форме клиентам на кассах при осуществлении безналичных расчетов, а также продолжать дистанционное обслуживание клиентов.

В постановлении указано, что банки должны осуществлять безналичные расчеты до наступления обстоятельств, которые делают невозможным их проведение.

После деоккупации населенных пунктов или прекращения боевых действий банки должны принять неотложные меры по восстановлению работы отделений, обеспечению осуществления безналичных расчетов и пополнения банкоматов и тому подобное.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Национальный банк Украины с 1 марта 2022 года запретил зачисление средств на счета клиентов – физических лиц по переводам, инициированным с использованием платежных карточек, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь; принятие в Украине платежных карточек, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь.

5 мая 2022 года Национальный банк Украины запретил резидентам РФ участвовать в управлении небанковскими учреждениями.

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