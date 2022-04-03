В результате вторжения и целенаправленных обстрелов оккупантов повреждены 869 учебных заведений, 83 из них разрушены полностью.

Каждые шесть часов российские захватчики в Украине убивают одного ребенка, а каждые три часа травмируют одного маленького украинца.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Каждые 6 часов российские захватчики в Украине убивают одного ребенка, каждые 3 часа травмируют одного маленького украинца", - отметила она.

В частности, в результате обстрела города Рубежное на Луганщине произошло возгорание гаража, в подвале которого находились четыре человека, двое из которых дети.

После обстрела поселка в Баштанском районе Николаевской области получила ранения 14-летняя девочка.

Во время взрыва неизвестного устройства на понтонном мосту на Черниговщине в автомобиле погибли два человека, двое получили ранения, из которых один подросток.

"Пока остается неизвестно количество погибших и раненых детей в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей", - добавила омбудсмен.

По словам Денисовой, в результате вторжения и целенаправленных обстрелов оккупантов повреждено 869 учебных заведений, 83 из них разрушены полностью.

Она подчеркнула, что такие действия вооруженных сил РФ нарушают основополагающие права детей – право на жизнь и охрану здоровья, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московского механизма, с призывом учесть эти факты военных преступлений и преступлений против человечности РФ в Украине", - добавила она.

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