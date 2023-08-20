Российские власти готовят своих прихвостней для участия в войне против РФ, поделился экс-глава Службы внешней разведки.

РФ через несколько месяцев может перебросить на юг Украины новые резервы.

Враг сосредоточил основные силы на востоке, а также вынужден перебрасывать своих пособников с Херсонского направления на Запорожское, поскольку продолжается контрнаступление ВСУ, об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины-генерал нашей армии Николай Маломуж рассказал в эфире "FreeДом".

"Сейчас дополнительно идет мобилизация, продолжается подготовка. Через два-три месяца они еще бросят новые резервы. Но пока маневрируют. Вынуждены маневрировать, поэтому на ширине 450 км невозможно постоянно обеспечивать новые и новые силы", - заявил эксперт.

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Стоит отметить, что РФ с самого начала вторжения в Украину проводит мобилизацию, просто сначала мобилизационные мероприятия были тайными.

Полномасштабная война с Россией в Украине - сейчас это стоит знать

Российские захватчики уже длительное время тщетно пытаются продвинуться вперед на Донбассе. Между тем украинские воины продолжают контрнаступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях и, в частности, закрепляются на достигнутых рубежах.

В августе военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что на южной части нашего государства оборона российских захватчиков "трещит по швам".

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