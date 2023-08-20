По позициям противника были нанесены мощные удары.

Украинские морские пехотинцы провели успешные штурмовые действия на одном из участков фронта - по позициям российских захватчиков были нанесены мощные удары.

Штуровые действия проводили морпехи 36 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Билинского. В результате действий воинов Вооруженных сил Украины противники убегали.

"Во время штурмовых действий... оккупанты изо всех сил сделают ноги со своих позиций. Работаем дальше!" - отметили в бригаде Вооруженных сил Украины. Морпехи также показали видео, на котором засняты удары по врагам, взрывы и то, как оккупанты потом убегают.

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Российские оккупанты уже длительное время тщетно пытаются двигаться вперед на востоке украинского государства и несут огромные потери. В то же время Силы бороны Украины продолжают контрнаступление 2023 на двух направлениях - Бердянском и Мелитопольском.

Стоит отметить, что потери врага на 20 августа 2023 года составляют примерно 257 470 противников. Россия в Украине также потеряла много техники, в том числе 8 435 боевых бронированных машин.

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