Все погибшие мужчины, самому старшему было всего 31 год, самому младшему - 21.

Компания "Новая почта" опубликовала имена и возраст своих сотрудников, погибших в результате удара россиян по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. "Читаем их имена вслух в знак памяти и скорби", - отметили в компании:

Александр Темников, 31 год;

Дмитрий Герасичкин, 30 лет;

Артем Акопов, 21 год;

Александр Бижанов, 22 года;

Владислав Панков, 28 лет;

Алексей Ермола, 23 года.

В компании отметили, что находятся на связи с семьями убитых россиянами сотрудников.

"Мы обязательно расскажем о каждом. Мы на связи с семьями", - заявили в "Новой почте".

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Удар россиян по терминалу Новой почты в Харькове - что известно

Как сообщал УНИАН, 21 октября около 22:15 военные РФ ракетой С-300 попали в терминал "Новой почты" в поселке Коротич Харьковского района. Здание терминала разрушено. Произошел пожар. Погибли 6 человек, еще 17 человек получили ранения. Повреждены 7 грузовых автомобилей предприятия и 2 полуприцепа. Удар нанесли с территории Белгородской области РФ.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что все пострадавшие являются гражданскими. По его словам, по меньшей мере две ракеты С-300 ударили по зданию.

Замглавы Харьковской ОВА Евгений Иванов заявил, что этот логистический терминал уже второй раз был под ударом россиян - первый был в прошлом году. Иванов подчеркнул, что это полностью гражданский терминал "Новой почты", который не имеет никакого отношения к каким-то военным действиям или операциям.

Полиция идентифицировала всех погибших в результате удара российских оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит России за удар по терминалу "Новой почты" и каждое проявление ее террора.

"Мы обязательно ответим России на каждое проявление ее террора. И на этот удар также. Ничем террористы не сломают украинскую волю защищать и защитить свое государство, свою независимость. Готовность людей работать ради своего государства, ради своей Украины. Готовность драться, чтобы никогда в Москве не было никакого реального основания надеяться, будто бы Украина когда-нибудь сломается. Не сломается. Выстоит. Выдержит", - заявил президент.

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