ВСУ уничтожили очередной Т-90 из ПТРК Javelin.

Вооруженные силы Украины уничтожили еще один из самых современных российских танков Т-90М "Прорыв", который оккупанты называют таким, что "не имеет аналогов в мире".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал количество уничтоженных в Украине таких танков и высмеял россиян: "Все потому, что на башне сакрального "курятника" не было!".

По информации эскперта, на сегодняшний день в Украине было задокументировано уничтожение/повреждение/затрофей 50 российских танков Т-90А/С/М "Прорыв", а, по не задокументированным данным, это количество уже и вовсе давно превысило 80 единиц.

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Ранее Коваленко рассказывал, как Россия устанавливает бесполезные так называемые "курятники" даже на свои самые современные танки Т-90 "Прорыв".

Напомним, уничтожили танк Т-90М "Прорыв" бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины из ПТРК Javelin.

Отметим, что один такой танк россияне продают за 5 миллионов долларов.

Потери России в Украине на 18 февраля - данные Генштаба

Как писал УНИАН, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 142 тыс. 270 человек.

Также Россия потеряла: 3 тыс. 303 танка, 6 тыс. 533 боевых бронированных машин, 2 тыс. 326 артиллерийских систем, 469 реактивных систем залпового огня, 243 средства противовоздушной обороны, 298 самолетов, 287 вертолетов.