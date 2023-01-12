Он подчеркнул, что именно замораживания войны хочет добиться Кремль и готов пойти на это хоть сегодня.

Главной задачей на сегодня является поставка оружия Украине, необходимого для наступательных действий. Украине надо наступать, чтобы эта война не переросла в затяжной конфликт, когда все всем надоело и все хотят зафиксироваться на нынешних позициях.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик и журналист Александр Рыклин. Он отметил, что именно в затягивании войны заключается план Москвы. "Она бы хоть сейчас согласилась зафиксировать статус-кво. Где стоим – там и стоим", - сказал он и добавил, что для украинского президента Владимира Зеленского, это не вариант и он много раз об этом говорил.

Он подчеркнул, что это не вариант и для всех украинцев, именно поэтому Запад, который, возможно, и хотел бы склониться к такому варианту, просто не имеет такого права.

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"На Западе еще не все это понимают. Украина не остановится там, где она сейчас стоит. Она будет делать все возможное, чтобы освободить всю свою территорию", - пояснил он.

А российская армия, как оказалось, вовсе не такая боеспособная, как все считали, подчеркнул Рыклин. Кроме того, добавил он, российские тылы не готовы к затяжной войне и, что мобилизация прошла ужасно. По мнению оппозиционного политика, даже "повар" Путина Пригожин со своей ЧВК "Вагнер" не изменит этой ситуации.

Война в Украине

Летом 2022 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что "заморозка" войны в Украине будет иметь серьезные последствия и превратит в заложников миллионы людей.

Ранее представитель США в НАТО Джулианна Смит отмечала, что замороженный военный конфликт в Украине является "одной из возможностей", поскольку РФ часто прибегает к такой методике.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что в "такое дипломатическое болото" как замороженный конфликт Украина точно не пойдет.

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