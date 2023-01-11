Украинский дипломат считает, что сообщения в СМИ были частью российской пропаганды.

Турция не поставляла Украине кассетные боеприпасы. Сообщения об этом могут быть "частью российской пропаганды". Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в комментарии информагентству "Анадолу".

По его словам, ранее появившиеся в СМИ утверждения о таких поставках являются сплетнями.

"Я всецело отвергаю эти утверждения, не имеющие ничего общего с действительностью. Эта новость создана в качестве "психологического оружия" с целью ущерба имиджу Турции", – заявил Боднар.

Видео дня

Посол подчеркнул, что международное право запрещает использовать кассетных боеприпасов, а Украина соблюдает международные правила.

"Подобные утверждения готовятся специально, преследуя цель ущерба украинско-турецким отношениям, а также формирования негативного международного имиджа Украины и Турции", – заявил дипломат.

Кассетные боеприпасы и международное право

Конвенция о запрете кассетных боеприпасов была принята в 2008 году и вступила в силу в 2010-м. Конвенцию подписали больше 100 стран мира и почти все европейские страны.

В то же время конвенцию не подписали США, Россия, Китай, Польша, Турция, Румыния и множество других стран. В том числе Украина. Это означает, что ВСУ могут применять кассетные боеприпасы в той мере, в которой это не противоречит международному гуманитарном праву – т.е. нельзя применять такие боеприпасы там, где они могут причинить вред мирному населению.

11 января 2023 года СМИ сообщили, что Турция некоторое время назад начала поставки кассетных боеприпасов в Украину.

В ходе российского вторжения подтверждены многочисленные факты применения кассетных боеприпасов с нарушением гуманитарного права со стороны агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: