Там не исключают, что Россия может попытаться заморозить конфликт.

Россия может остановить войну в Украине в любой момент, однако пока этого не происходит. Поскольку не исключается вариант заморозки конфликта, однозначных прогнозов нет.

Об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит в интервью "Радио Свобода".

Она отметила, что США и НАТО пытаются оказывать давление на Москву всеми возможными способами, чтобы изменить стратегические планы президента РФ Владимира Путина.

"Россия изолирована. НАТО приближается к ее границам и присоединяет новых членов, а Путин обнаруживает, что его собственные экономические показатели становятся все слабее и снижаются. И поэтому я думаю, что впоследствии Россия поймет, что это был по сути стратегический провал по многим пунктам. Но, с точки зрения прогнозирования, будет ли это еще несколько недель или месяцев, или дольше, трудно сказать", - добавила дипломат.

Смит подчеркнула, что США сосредоточены только на поддержке украинских войск, чтобы они могли одержать победу

По ее словам, замороженный военный конфликт является "одной из возможностей". Дипломат отметила, что Россия часто прибегает к подобной методике.

"В некоторых случаях они приходят и берут под свой контроль или пытаются аннексировать территорию, как это было с Крымом, а затем пытаются сделать эту аннексию реальностью", - возмутилась Смит.

Она подытожила, что международное сообщество будет "прекращать любые попытки" незаконной аннексии украинской территории.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский озвучил критические сроки освобождения территорий Украины.

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