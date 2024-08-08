Федоренко отметил, что сейчас дроны работают достаточно эффективно, и у Сил обороны Украины этих средств стало объективно больше.

Командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко отреагировал на сбитие FPV-дроном российского Ми-28 над Курской областью РФ. В эфире телемарафона он поделился мнением, насколько перспективным может быть направление борьбы ударными дронами в воздухе против вражеской авиации, в частности, вертолетов.

"Это направление прорабатывалось уже больше года, и Силы обороны постепенно двигались к тому, чтобы начать сбивать вражескую авиацию, а именно вертолеты, за счет ударных дронов, FPV-дронов. Скажу откровенно и честно, как командир подразделения, применяющего ударные беспилотные системы: мы по-доброму завидуем представителям Службы безопасности, которые удачно реализовали эту операцию. Я уверен, что такая практика будет в кратчайшей перспективе передана на другие структурные подразделения Сил обороны, в частности на ВСУ. Как следствие, на тех отрезках, где есть максимально интенсивное применение вражеской авиации и вертолетов, их точно будет меньше", – акцентировал Федоренко.

По словам военного, поддержка украинцев и программы, которые реализуют за счет государства, дают возможности как насыщать Силы обороны необходимым количеством средств БПЛА разведывательного и ударного типа действия, так и проводить модернизацию, совершенствование и расширение аспектов их применения.

Видео дня

"Как представители Сил обороны, которые пилотируют, так и производители, движутся достаточно быстро вперед для того, чтобы наши средства были максимально эффективны, прицельно и точно били и уничтожали врага на поле боя", – подчеркнул он.

Федоренко отметил, что сейчас дроны работают достаточно эффективно, и у Сил обороны Украины этих средств стало объективно больше.

"Я еще раз благодарю украинцев, которые нас поддерживают. Спасибо тем, кто принимает решения на государственном уровне и программы, в частности эффективного вооружения, которые есть на сегодняшний день", – сказал военный.

Он добавил, что миллион дронов на 2024 год, который законтрактован украинскими производителями, – это очень хорошо. Но этого недостаточно для того, чтобы в полной мере перекрыть потребности Сил обороны.

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"Это ответ на вопрос украинцев, почему, когда декларируют, что увеличился процент закупок, увеличиваются государственные программы, а все равно надо донатить. Потому что каждый дрон – это сохраненная жизнь, это возможность отстоять позицию или деоккупировать ту или иную территорию. Поэтому надо понимать, что государство плюс украинская нация – это та формула, которая дает необходимое количество вооружения Силам обороны", – резюмировал Юрий Федоренко.

Сбитие Ми-28 с помощью дрона

Как сообщал УНИАН, над Курской областью FPV-дрон сбил российский вертолет Ми-28. Из информированного источника стало известно, что это уникальное попадание осуществили воины Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины. Применив креативный подход, спецназовцы СБУ дроном поразили точно в задний винт вражеской машины.

"У нас для россиян еще много неожиданных сюрпризов", – подчеркнул источник УНИАН.

Отметим, что ранее в сети появилось видео поражения дроном российского вертолета Ми-28 в воздушном бою. Украинский волонтер и активист Сергей Стерненко подтвердил подлинность ролика и опубликовал его в лучшем качестве. На кадрах видно, как украинский дрон врезается в Ми-28. После этого видео прерывается.

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