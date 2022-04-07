Основу всех так называемых воздушно-космических сил РФ составляют советские разработки.

Армия РФ иногда пытается компенсировать очевидные неудачи в боях на земле действиями авиации. Обычно это приводит к очередному "птицепаду", когда за сутки украинскими защитниками уничтожается с десяток воздушных целей.

Чаще для воздушных ударов армия РФ использует фронтовые бомбардировщики Су-34 и многофункциональные истребители Су-30. Последние, т.к. это один из самых массовых российских самолетов, которые для армии и флота РФ наклепали более 100 единиц.

Су-30 в фантазиях Кремля

Российская пропаганда годами пыталась сделать вокруг Су-30 "ореол" уникальной по возможностям машины, называя его "универсальным разрушителем". Это связано с тем, что именно этот самолет активно шел на экспорт. С 90-х годов иностранным странам было поставлено более полутысячи Су-30, а главными покупателями этих машин стали Индия и Китай.

Но следует напомнить, что сам Су-30 - всего лишь модернизация Су-27, точнее его "учебно-боевого" варианта. И "российский" истребитель Су-30 совершил свой первый полет в 1989 году, то есть во времена СССР.

И именно Су-30 спас российский военный авиапром от краха в 90-х, потому что его удалось "загнать" на экспорт, в первую очередь благодаря цене, которая в разы меньше западных самолетов.

Су-30 - характеристики:

На бумаге россияне нарисовали своему Су-30 крайне высокие характеристики:

высокая маневренность со скороподъемностю в 230 м/с;

современный радар, прицельный комплекс и другая авионика;

боевая нагрузка 8-11 тонн на 12 точках подвески;

широкая номенклатура боеприпасов, включая высокоточное вооружение;

а также два пилота, один из которых может заниматься только использованием оружия.

Су-30 в реальном бою

Однако боевое использование Су-30 в Украине все расставило на свои места. Фото и видео горящих на украинской земле российских истребителей - не хуже санкций отбивают желание покупать самолет с откровенно "надутыми" характеристиками.

Реальность оказалась крайне прагматичной. Как говорят большинство пленных российских пилотов, они работают "по координатам" обычными свободнопадающими бомбами. Это означает, что высокоточного авиационного вооружения в армии РФ крайне мало, а также отсутствует тактика его использования в конфликте высокой интенсивности.

Если в Сирии армия РФ могла свободно летать на высоте 6-7 км и бомбить "в свое удовольствие", то в Украине такой полет быстро завершается получением "персональной" ракеты из зенитного ракетного комплекса типа "Бук".

От которой не спасает разрекламированный в РФ авиационный модуль радиоэлектронной борьбы "Хибины". Поэтому российским пилотам остается переходить на малые высоты, где они уже становятся мишенями для переносных зенитных ракетных комплексов.

Именно поэтому существует огромная разница между цифрами тактико-технических характеристик и реальным использованием. Конечно назвать "универсальным разрушителем" самолет возможно, но если тактика его использования не изменилась со Второй мировой войны, то и цена ему аналогична.

Кстати, все "семейство" самолетов Су-27 намечалось еще в 70-х годах и с этого времени весь военно-оборонный комплекс РФ смог лишь на модернизацию советских разработок. А 20-летние потуги создания нового истребителя Су-57 разбились о санкции, сверхвысокую цену и проблемы с массовым производством.