Данный факт подтверждает нехватку у ВС РФ инфраструктуры для качественной подготовки танковых экипажей.

Российских военных начали готовить в "Печах" - 72-м объединенном учебном центре ВС Республики Беларусь.

Как пишет мониторинговая группа Беларускі Гаюн, военные пропагандисты рассказывали о боевой подготовке так называемой региональной группировки войск.

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В сюжете приводится комментарий Вадима Сурова, начальника 72-го объединенного учебного центра ВС РБ (72-й ОУЦ).

"На сегодняшний день проходит обучение военнослужащих, как Российской Федерации, так и Вооруженных Сил Республики Беларусь на едином фоне по подготовке региональной группировки войск. На данном учебном месте на танковом огневом городке совместные экипажи, как российские, так и белорусские выполняют упражнения подготовительные, а также отрабатывают вопросы на тренажерах. Дальше они оттачивают свое мастерство на полигонах", - сказал он.

Таким образом, военные признали, что используют учебную базу 72-го ОУЦ для подготовки российских мобилизованных. Ранее официально об этом не сообщалось. В сюжете демонстрируются кадры из учебных классов 72-й ОУЦ, на которых можно увидеть российских военных.

72-й ОУЦ - это "кузница кадров" для всех ВС РБ. В его структуре есть 6 школ, которые готовят младших командиров и специалистов по 81-й специальности. В состав 72-го ОУЦ входят (среди прочего):

3-я школа подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений;

12-я школа подготовки специалистов подразделений связи;

307-я школа подготовки специалистов мотострелковых и десантных подразделений.

Данный факт подтверждает нехватку у ВС РФ инфраструктуры для качественной подготовки в т.ч. танковых экипажей.

Роль Беларуси в войне против Украины: подробности

Режим Александра Лукашенко не перестает подыгрывать диктаторскому режиму Путина. По данным ГПСУ на территории Беларуси сейчас находится около 11 тысяч российских военных, однако их количество периодически меняется.

В то же время украинская разведка считает, что сейчас угрозы открытого вторжения со стороны Беларуси на территорию Украины нет. Президент РБ Александр Лукашенко водит российского лидера Владимира Путина за нос.

Беларусь в 2023 году начинает строить новый полигон и военный городок в Гомельской области, граничащей с Украиной.