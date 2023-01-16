Россия, вероятно, развернет дополнительные силы в Беларуси в рамках крупных учений во второй половине года.

Кремль может расширить военное присутствие России в Беларуси накануне запланированных крупных учений в сентябре 2023 года.

Как отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW), сейчас российских наступление на Украину с севера остается маловероятным.

"Однако Кремль обеспечивает гибкость планирования и, вероятно, расширит военное присутствие России в Беларуси накануне запланированных крупных учений (которые, возможно, могут поддержать боевую операцию) в сентябре 2023 года. ... Россия, вероятно, развернет дополнительные силы в Беларуси в рамках учений "Запад 2023" и "Щит Союза 2023", которые, вероятно, состоятся в сентябре 2023 года", – констатируют в ежедневном отчете.

Видео дня

В то же время аналитики акцентируют, что РФ прибегает к нетипичным действиям для усиления информационной операции, направленной на запугивание новым наступлением из Беларуси.

"12 января Кремль направил в Беларусь высокопоставленного российского офицера, главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова — одного из трех вновь назначенных заместителей [командующего группировкой сил в Украине Валерия] Герасимова. Возможно, Салюков намерен создать командно-административные структуры, необходимые для российского оперативно-ударной группировки. Это аномальная деятельность, которая усиливает информационную операцию о том, что Россия нападет на Украину с Беларуси и может поддержать наступление, хотя ISW оценивает наступление как сценарий, которій на данный момент по-прежнему маловероятен. По состоянию на эту публикацию нет доказательств того, что российские силы в Беларуси создали командно-управленческие структуры, необходимые для оперативно-ударной группы", – отмечают в ISW.

Угроза наступления РФ из Беларуси - что стоит знать

На протяжении последних недель россияне продолжают усиливать белорусскую группировку войска. По состоянию на конец декабря в Беларуси насчитывали до 10 тысяч российских военных.

Сегодня, 16 января, должны начаться очередные совместные учения военных РФ и Беларуси для авиационной компоненты. Генштаб ВСУ отмечал, что под видом проведения совместных учений Россия наращивает авиационную компоненту в Беларуси. С учетом этого возрастает угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применения дронов-камикадзе по территории Украины из воздушного пространства Беларуси.

В то же время об угрозе наступления речь пока не идет. Как отмечал командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, обстановка на территории Беларуси пока не несет непосредственной угрозы каких-то сухопутных действий против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: