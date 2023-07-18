Управление Т пытается снять ответственность за взрыв и переложить на Министерство обороны и Росгвардию.

В силовых ведомствах России началась грызня за то, кто будет крайним за пропущенный подрыв Крымского моста. Начальник Управления Т ФСБ РФ Сергей Демьянишников вчера вылетел в Краснодарский край.

Как стало известно ВЧК-ОГПУ, в Управлении Т за Крымский мост отвечает заместитель начальника Управления Т полковник Петр Олейников, назначенный на данную должность после первого взрыва на мосту.

В данный момент руководство Управления пытается отчитаться справками, мол, ранее докладывали о возможных диверсионных атаках на Крымский мост. Таким образом, Управление Т пытается снять ответственность за взрыв и переложить на Министерство обороны и Росгвардию.

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Подрыв Крымского моста - детали

17 июля ночью на мосту через Керченский пролив прогремел взрыв, обвалился один из пролетов. Это привело к полной остановке автомобильного движения и панике среди тысяч российских туристов, заблокированных на полуострове.

В СБУ отметили, что подробностями атаки поделятся только после победы.

Вчерашняя атака на Крымский мост, приведшая к частичному разрушению пролетов и нарушению автомобильного движения, вероятно, усложнит российскую логистику на юге Украины, говорится в последнем отчете Института изучения войны.

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