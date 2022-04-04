Случай произошел в поселке Копылов Киевской области.

Российские оккупанты, захватывая украинские города, не гнушались ничем.

Советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram рассказал о случае поедания российскими войсками кошачьего корма.

Случай произошел в поселке Копылов Киевской области. Фактически отрезав местных жителей от поставок продуктов из подконтрольных Украине городов, оккупанты грабили магазины.

На обворованных складах местного супермаркета, после освобождения поселка от захватчиков, были найдены открытые пачки с кошачьем кормом.

"Оккупанты промародерили склады АТБ в поселке Копылов Киевской области. С голодухи жрали даже корм для котов. Видимо, даже кошачий корм вкуснее просроченного сухпайка россии. Армия мародеров и тараканов", - высказался Геращенко.

Также отдельно Геращенко упоминает о распитии спиртных напитков русскими. Бутылки с алкоголем, которые оккупанты не смогли вынести с собой, они просто надпили.

Российские военные в перехваченных разговорах с родственниками не единожды жаловались на плохое продуктовое обеспечение их подразделений.

Русские даже публиковали видео, на которых снимали просроченные сухпайки, возмущаясь военным командованием.

Известны случаи поедания россиянами собак в ранее оккупированных городах под Киевом.

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