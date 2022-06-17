Российские оккупанты ударили ракетами по Николаеву.
Об этом в своем Telegram сообщил городской голова Николаева Александр Сєнкевич.
"Сегодня утром российские оккупанты снова ударили ракетами по Николаеву. Пострадали жилые дома. На месте работают спасатели, медики и коммунальщики. Подробнее о последствиях обстрела сообщу вам позже", - сообщил он.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что от ракетного удара в Николаеве пострадало 4 жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры.
"На данный момент один погибший и шесть раненых (из них один ребёнок). Ведутся спасательные работы", - сказал он.
Напомним, два дня назад российские оккупанты нанесли новый удар по жилым домам Николаевщины. В результате атаки россиян пострадали пять человек.