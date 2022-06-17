Пострадали жилые дома. На данный момент известно об одном погибшем и шести раненых, среди которых ребенок.

Российские оккупанты ударили ракетами по Николаеву.

Об этом в своем Telegram сообщил городской голова Николаева Александр Сєнкевич.

"Сегодня утром российские оккупанты снова ударили ракетами по Николаеву. Пострадали жилые дома. На месте работают спасатели, медики и коммунальщики. Подробнее о последствиях обстрела сообщу вам позже", - сообщил он.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что от ракетного удара в Николаеве пострадало 4 жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры.

"На данный момент один погибший и шесть раненых (из них один ребёнок). Ведутся спасательные работы", - сказал он.

Напомним, два дня назад российские оккупанты нанесли новый удар по жилым домам Николаевщины. В результате атаки россиян пострадали пять человек.

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