В результате авиаудара поврежден мост, проехать по которому теперь сможет только легковой транспорт.

Российские оккупанты уничтожают с вертолетов дороги и мосты, которые ведут в Лисичанск.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск", - отметил он.

По словам главы ОВА, оккупанты нанесли авиаудары на подъезде к Лисичанску.

"Поврежден мост, проехать по нему теперь сможет только легковой транспорт, грузовик до города не проедет", - пояснил Гайдай.

Ранее стало известно, что в Лисичанске очень тяжелая ситуация. Российские войска обстреливают город крупными калибрами: ракетами, авиабомбами, САУ типа "Тюльпан", "Гиацинт".

Сейчас в городе осталось примерно 15% населения.

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