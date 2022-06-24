Российские оккупанты уничтожают с вертолетов дороги и мосты, которые ведут в Лисичанск.
Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Россияне уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск", - отметил он.
По словам главы ОВА, оккупанты нанесли авиаудары на подъезде к Лисичанску.
"Поврежден мост, проехать по нему теперь сможет только легковой транспорт, грузовик до города не проедет", - пояснил Гайдай.
Ранее стало известно, что в Лисичанске очень тяжелая ситуация. Российские войска обстреливают город крупными калибрами: ракетами, авиабомбами, САУ типа "Тюльпан", "Гиацинт".
Сейчас в городе осталось примерно 15% населения.