Грузовики с БК и тралы с гусеничной техникой массово перемещались из Мариупольского района.

Российские оккупанты поменяли основное направление своей военной техники вокруг Мариуполя.

Как сообщает советник мэра города Петр Андрющенко, со вчерашнего дня грузовики с БК и тралы с гусеничной техникой массово перемещались из Мариупольского района и района поселка Розовка Запорожской области в Левобережный район Мариуполя, а также Новоазовский район.

В сторону Бердянска, по его словам, двигались только топливозаправщики.

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Стуация в Мариуполе

Российские оккупанты время от времени перегоняют свою технику по Мариуполю. ак, например, летом прошлого года через город россияне четыре дня подряд в западном направлении перегоняли большие колонны военной техники.

Также в городе часто случается "бавовна". Так, 26 февраля российские оккупанты в Мариуполе не ожидали ударов украинских военных по их позициях и подверглись шоку. После этого они пытались перетаскивать технику на другие локации.

А 3 марта стало известно, что российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе готовятся к обороне и ожесточенным боям.

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