В "ДНР" объявили предварительные планы по уничтоженному комбинату.

Террористы так называемой "ДНР" заявили, что приняли окончательное решение по "Азовстали", в которой оборонялись защитники Мариуполя.

Как сообщает пропагандистское "РИА-Новости" со ссылкой на главаря "ДНР" Дениса Пушилина, на месте комбината "Азовсталь" боевики планируют строить технопарк.

"Комбинат "Азовсталь" в Мариуполе в прежнем виде восстанавливаться не будет, заявил Пушилин. По его словам, там будет технопарк", - говорится в сообщении.

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Оккупация Мариуполя

С начала марта Мариуполь находился в блокаде оккупационных войск РФ. Захватчики сбрасывали бомбы на Мариупольский роддом, драматический театр и другие здания, в которых прятались мирные люди.

В Кабмине ранее заявляли, что в результате российской агрессии было уничтожено более 95% всех сооружений города.

В середине мая защитники "Азовстали" вышли с территории завода. Они держали оборону более 80 дней. После этого Мариуполь оказался в полной оккупации.

Ранее появились фото, подтверждающие, что железнодорожный вокзал в Мариуполе полностью уничтожен русскими захватчиками. В декабре 2022 года стало известно, что в городе оккупанты планируют снести целый квартал возле завода "Азовсталь".

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