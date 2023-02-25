Террористы так называемой "ДНР" заявили, что приняли окончательное решение по "Азовстали", в которой оборонялись защитники Мариуполя.
Как сообщает пропагандистское "РИА-Новости" со ссылкой на главаря "ДНР" Дениса Пушилина, на месте комбината "Азовсталь" боевики планируют строить технопарк.
"Комбинат "Азовсталь" в Мариуполе в прежнем виде восстанавливаться не будет, заявил Пушилин. По его словам, там будет технопарк", - говорится в сообщении.
Оккупация Мариуполя
С начала марта Мариуполь находился в блокаде оккупационных войск РФ. Захватчики сбрасывали бомбы на Мариупольский роддом, драматический театр и другие здания, в которых прятались мирные люди.
В Кабмине ранее заявляли, что в результате российской агрессии было уничтожено более 95% всех сооружений города.
В середине мая защитники "Азовстали" вышли с территории завода. Они держали оборону более 80 дней. После этого Мариуполь оказался в полной оккупации.
Ранее появились фото, подтверждающие, что железнодорожный вокзал в Мариуполе полностью уничтожен русскими захватчиками. В декабре 2022 года стало известно, что в городе оккупанты планируют снести целый квартал возле завода "Азовсталь".