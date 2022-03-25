Враг осуществляет мероприятия по восстановлению боеспособности, пополнения боеприпасов и топлива с целью обеспечения готовности наступательных действий.

В течение текущих суток враг продолжал осуществлять перегруппировку войск с целью наращивания ударных группировок для возобновления наступательных действий.

Об этом сообщается в оперативной информации по состоянию на 18:00 25 марта Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На отдельных направлениях противник пытается вести штурмовые действия, не оставляет попыток нанесения огневого поражения отдельным подразделениям Вооруженных сил Украины. Успеха не имеет. Враг осуществляет мероприятия по восстановлению боеспособности, пополнения боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью обеспечения готовности наступательных действий. Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в определенных районах, проводит стабилизационную операцию, выполняет задачи территориальной обороны", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что силы обороны, участвующие в осуществлении мероприятий обороны города Киева, продолжают отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и удерживают определенные рубежи.

Продолжается фиксация фактов преступной деятельности российского военно-политического руководства, систематического нарушения международного гуманитарного права, норм в отношении гуманного отношения во время войны.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что на временно занятых территориях Украины оккупанты продолжают террор местного населения, осуществляют принудительный вывоз на территорию РФ. С целью запугивания местного населения российские захватчики совершают хаотичные обстрелы населенных пунктов, изымают автомобильную технику и личные вещи.

Во временно оккупированном Луганске, в местной больнице, оккупантами размещен военный госпиталь, который полностью занят ранеными военнослужащими РФ. Часть больницы отведена для хранения трупов, в связи с тем, что местные морги являются перегруженными.

Противник продолжает нести потери среди руководящего состава. Так, 25 марта украинские защитники ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армии южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты не отказываются от планов по захвату Киева, но вооруженные силы Украины готовы этому противостоять и предотвратить. В частности, противник пытается возобновить наступление в районе Ирпеня и захватить его.

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