Также есть "прилеты" в Коммунарском районе Запорожской области.

Российские оккупанты обстреляли из самолета Орехов в Запорожской области, двое мирных жителей ранены.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram. Еще один украинец получил тяжелые ранения.

"Враг совершил обстрел из самолета города орехов в Запорожской области двумя ракетами. 2 гражданских были ранены, один в тяжелом состоянии", - отметил он.

Также есть "прилеты" в Коммунарском районе Запорожской области - там ранения получили двое украинцев.

Новые обстрелы оккупантов по Запорожской области

Как сообщал УНИАН, сегодня российские захватчики совершили обстрелы двух сел в Запорожской области.

Глава ОП Андрей Ермак в Telegram сообщал, что оккупанты обстреляли село Разумовка в Запорожской области, были попадания в жилые частные дома.

Он отмечал, что также прилетело по селу Нижняя Хортица, было попадание в районе местной фермы

В Запорожской областной военной администрации сообщили, что российские захватчики за минувшие сутки, 30 марта, более 50 раз обстреляли область.

Буквально сегодня в честь годовщины освобождения Киевской области лидер страны Владимир Зеленский в очередной раз объяснил, зачем Россия пытает и убивает людей.

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