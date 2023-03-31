Российские оккупанты обстреляли из самолета Орехов в Запорожской области, двое мирных жителей ранены.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram. Еще один украинец получил тяжелые ранения.
"Враг совершил обстрел из самолета города орехов в Запорожской области двумя ракетами. 2 гражданских были ранены, один в тяжелом состоянии", - отметил он.
Также есть "прилеты" в Коммунарском районе Запорожской области - там ранения получили двое украинцев.
Новые обстрелы оккупантов по Запорожской области
Как сообщал УНИАН, сегодня российские захватчики совершили обстрелы двух сел в Запорожской области.
Глава ОП Андрей Ермак в Telegram сообщал, что оккупанты обстреляли село Разумовка в Запорожской области, были попадания в жилые частные дома.
Он отмечал, что также прилетело по селу Нижняя Хортица, было попадание в районе местной фермы
В Запорожской областной военной администрации сообщили, что российские захватчики за минувшие сутки, 30 марта, более 50 раз обстреляли область.
Буквально сегодня в честь годовщины освобождения Киевской области лидер страны Владимир Зеленский в очередной раз объяснил, зачем Россия пытает и убивает людей.